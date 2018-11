Français, en français et en anglais

Je regarde très peu la télé. J'écoute plutôt la radio. Et l'actualité musicale m'intéresse un peu plus que le reste.



Des sorties récentes ou à venir, je retiens que l'album de reprises de Louis Bertignac, Origines risque d'être éclipsé par la sortie de En amont , l'album posthume d'Alain Bashung, dont je vous en proposerai un extrait dans Let There Be Rock de lundi 19 novembre 2018.



Nous resterons en France pour le reste de la programmation, avec Jeanne Added, Ina-Ich, Fishback pour les plus récents.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 19 novembre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !