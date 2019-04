Quoi de neuf ?

Sur le plan (presque) local...



Deux infos que je vous livre. En fait deux interviews de groupe par téléphone, en direct.



Tout d'abord, lundi 8 avril c'est Normcore qui ouvrira le bal pour nous présenter leur dernier EP "Six Pack".



Et le lundi 15 avril, ce sont nos voisins de Manopa qui seront à l'antenne pour nous dire où ils en sont de leur préparation.



Tout cela étant dit, il me faut parler un peu de la programmation du lundi 1er avril.



Un titre de plus de Normcore pour ouvrir la session, puis nous irons faire un tour du côté du Punk rock, avec une dose de Pop. Et oui, le genre (antinomique !) Pop Punk existe ! Je l'ai découvert en allant chercher quelques infos sur ces groupes.



Et pour découvrir le reste de la programmation, je compte sur vous lundi soir 1er avril, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !