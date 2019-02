Si si, ça a gueulé

La promesse d'une soirée calme au coin de la cheminée, le crépitement du feu dans l'âtre, le vieux chien la tête sur les genoux, le tout accompagné d'une bonne pipe. C'était bien entendu la gageure d'Aux Ateliers, personne ne vous entendra crier..., vous l'aurez compris. De la douceur, toujours de la douceur.



Quelle ne fut pas notre surprise lorsque de vigoureuses personnes se proposèrent, en début de soirée, de changer quelque peu la donne au moyen de féroces mélopées tantôt gutturales tantôt pectorales, mais toujours avec force et entrain. De joyeux drilles qui ne laissèrent pas le public de marbre, ni même le voisinage. Gloire leur soit rendue.





DOT

The Twin Souls

The Horner

NEwTT

Je passe à la télé

Il fallait du temps pour se remettre de nos émotions, après trois soirées particulièrement intenses qui composaient ce, et dont ceétait le pivot central.Aussi est-il de bon goût de proposer ici ersatz de live report (comme se plaisent à dire nos amis anglophones), entrecoupé des extraits de ladite sauterie, histoire de se faire une idée (forcément en-dessous de la réalité) de ce qu'elle fut. Géante et merveilleuse.On doit ces qualificatifs à l'indécrassable fougue des groupes que nous reçûmes sur scène ce soir-là. Un quatuor tout en mélanges et en harmonies, dans l'ordre d'apparition à l'écran :etIls furent les initiateurs du premier concert organisé par RADIOM avec l'aide deet les Make Rock'n'Roll Great Again ! ). Leur énergie a dépassé les frontières puisqu'ils rayonnent un peu partout, au moins la moitié ayant décidé de s'exiler dans la lointaine et fraîche Suède. Ils étaient de retour (presque) spécialement pour l'occasion et ne nous ont pas déçus.a placé la barre fort haut, en clin d'œil à un défi que s'apprêtait à relever, quelques heures plus tard, un groupe non moins méritant dans la soirée :Un cas particulièrement intéressant que celui des, deux âmes-sœurs qui se complètent sur scène de manière fluide et élégante. Ils ont du coffre, un énergie débordante, des titres accrocheurs. Tout pour plaire et pour écumer les scènes jusqu'au firmament ! Ce vendredi soir, ils brillaient :On attendait de doux bûcherons au tournant du Blues-Rock qu'on s'était imaginé, et on n'a pas été déçus. C'est que l'envergure s'étend à l'horizon, là où l'énergie vocale vient du cœur, là où, eux, nous attendaient, prêts à en découdre, ainsi qu'avec. Car c'était bien avec eux que la compétition se jouait ce soir-là. Et ce fut bien un jury neutre et impartial qui départagea alors les équipes, tant les menaces d'un appel à la police furent crédibles venant d'une voisine visiblement peu concernée par ledit concours. Pendant ce temps, la scène tremblait :La petite étincelle dans la nuit, qu'y disaient. Ouais. Il semble qu'on ait plutôt pris environ 45 mégawatts par décharge jusqu'à la fin. Et on ne parle pas ici des effets stroboscopiques chers à la mise en place scénique qui régnait ce soir-là, mais bien de l'allumage en règle qu'ils nous ont mis.était en survoltage contrôlé, et nous le faisait savoir :Toutes ces fines équipes étaient aussi dingues sur scène qu'en interview, et nous fûmes ravis de les recevoir et de mettre les petits plats dans les grands à cette fin.L'indéfectible énergie deet des, partenaires indispensables de ces grandes aventures, est à rappeler dans toute correspondance, ainsi que votre numéro client.Cette date était aussi pour nous l'occasion de tester notre réactivité à mettre en place un live vidéo au prix de quelques achats et beaucoup de prêt de matériel. L'exercice, bien qu'intéressant, nécessite encore beaucoup de pratique, des ajustements matériels et humains, et aussi et surtout le choix d'une plateforme de streaming adéquate. Le choix de Facebook à ces fins, bien que semblant tout indiqué, s'est avéré problématique tant la compression qu'ils appliquent sur le son est vilaine et destructrice. Dommage pour un concert.Néanmoins si vous voulez vous faire une idée de l'ambiance qui régnait ce soir-là aux Ateliers et dans le studiom, foncez sans plus attendre sur ces vidéos, en occultant gentiment les saccades des premières minutes :(cette vidéo ne peut être lue que depuis Facebook, c'est normal, ils font ce qu'ils veulent et n'expliquent rien)(deuxième partie après que Facebook ait décidé de clôturer la diffusion en live une première fois)Si vous voulez en savoir plus, foncez suivre l'actualité de ces artistes que vous avez (re)découverts ce vendredi 22 février 2019 :