Aux Ateliers, personne ne vous entendra crier...

Cette fois, on peut dire qu'on y est allés un peu fort. Mais c'est parce que le grand, là, il nous emmène toujours dans des aventures pas possibles, alors forcément nous, on suit. Ou plutôt on se suit mutuellement, car une fois de plus, Les Ateliers, La Lune Derrière les Granges et RADIOM sont derrière la machination qui s'annonce.



On parle science(-fiction), espace, complot ourdi par une puissante multinationale. Le vaisseau qui nous servait de refuge n'est plus qu'un lointain souvenir, et pourtant l'on continue de penser qu'un xénomorphe nous court derrière dans de sombres dédales de couloirs. À moins que ce ne soient...



Maintenant que nos yeux s'habituent à l'obscurité, que tous nos sens s'aiguisent dans la moiteur de la salle des machines, on parvient à distinguer de quoi il s'agit. Pourtant nos détecteurs de présence indiquent bien quelque chose. Proche. Quelques mètres. On me fait signe qu'il s'agit de gros son, j'en reste coi.



Quoi ? Mais c'est bien sûr ! Le 22 février aux Ateliers, on embraye ce mois dédié au Rock sur une vitesse supérieure, avec un week-end tout spécial !



Commençons avec DOT ! C'est facile, on les connaît déjà, ils nous connaissent tellement bien qu'ils savent où on range le rabe de PQ, ils sont aux Ateliers et à RADIOM comme à la maison. Eh oui, souvenez-vous, ils sont déjà passés par là : Make Rock'n'Roll Great Again !

Les deux frangins, un temps séparés par les velléités vadrouilleuses d'au moins la moitié, se sont déjà retrouvés sur le bon vieux sol français pour quelques dates bien senties. Ils sont de retour aux Ateliers pour cette belle date où leur fougue n'aura d'égal que la propension du public à finir le stock du bar.







La programmation d'un concert, vous vous en doutez, ça se fait à plusieurs, et si parfois les discussions peuvent aller bon train, le coup de cœur de La Lune Derrière les Granges pour The Twin Souls a remporté la mise haut la main. Sans complexe, c'est donc une nouvelle fratrie que l'on vous propose, un groupe au parcours flamboyant qui balaye tout sur son passage. Cheveux longs et idées longues, tout va bouger !







Méfiez-vous des apparences, car la chemise à carreaux ne fait pas le bûcheron. Quoique... on aimerait bien imaginer que The Horner puise sa force tranquille dans les sous-bois, les campagnes colorées du Midwest américain. Ça sent le rock pêchu mâtiné de Blues, l'odeur du foin frais nous manque déjà. Courage, l'été c'est seulement dans cinq mois. En attendant, il y a ça :







Ce sont ces derniers qui ont inspiré l'univers de ce concert. Ou l'inverse, on ne sait plus trop, tellement les influences peuvent parfois être entremêlées. NEwTT c'est la petite fille survivante d'une colonie humaine lointaine, c'est le chaînon manquant, probablement déjà contaminé, vers quelque chose de plus grand, de plus sombre. C'est aussi une passion débordante sur scène que l'on s'empressera de découvrir :







Tout ce beau monde a répondu présent et nous donne rendez-vous la veille des vacances scolaires pour quelque chose d'exceptionnel. Afin de n'en rien rater, il convient de prendre sa place maintenant ou de se taire à jamais :



Et afin que personne ne soit en reste, n'oubliez que le bar des Ateliers sera grand ouvert, proposera de la petite (mais réputée !) restauration, et que la une participation aux frais à 5€ peut aussi se régler au guichet par carte bancaire !



N'oubliez pas votre détecteur de mouvement, car Aux Ateliers, personne ne vous entendra crier... s'inscrit dans la tournée Full Moon Rock Radio Party Picture Show feat. La Lune Derrière les Granges, et que ça continue le lendemain !



