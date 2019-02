Imaginez un lieu chaleureux où vous vous sentez attendus,

un lieu ou vous êtes accueillis,

un lieu de rencontre et de convivialité, entouré de livres, de gens, de jeux,

un lieu intergénérationnel ou l'on se détend en journée ou l'on joue à des jeux de société lors de soirées animées,

un lieu ou l'on peut en toute simplicité boire un verre, en famille, entre amis,

où l'on trouve de la charcuterie et des fromages du pays à grignoter,

un lieu où l'on croise des auteurs locaux, des artistes, des œuvres et des expositions...



C'est dans cet endroit que se propose de nous inviter Magali Lafont. Oui c'est ce projet social et citoyen, où économique se conjugue avec humanisme, lieu amical, populaire et culturel qui à terme verra le jour dans notre territoire, dans un village de notre beau Sud du Tarn, dans notre montagne.



Si d'aventure une commune dispose d'un local adapté, disponible et accessible, permettant de recréer un lieu de convivialité et de rencontre si cher à nos anciens et si nécessaire à tout un chacun aujourd'hui, écoutez les Passeurs de Bougnettes jeudi à 21 heures et contactez Magali.



Car vous l'avez compris chers auditeurs, nous soutenons ce projet, projet de territoire, projet culturel, projet personnel et aussi familial, projet social de l'Imaginarium – café culturel.



Pour l'instant, et comme première étape, une bouquinerie a vu le jour à travers un site internet depuis un mois, « l'Imaginarium boutique ». Notre bouquiniste passionnée propose en ligne des livres de tous les genres, et vous y trouverez forcément votre bonheur. Les auteurs locaux auto-édités peuvent également proposer leurs œuvres en format e-book.



Pour en savoir plus, et pour apporter un premier soutien à ce beau projet, vous pouvez dès jeudi 14 février à partir de 21 heures, vous mettre à l'écoute des Passeurs de Bougnettes pour tout connaître de la belle personne que nous recevons et rejoindre l'Imaginarium – café culturel.



