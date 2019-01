En direct de chez Jean !

Les lieux de rencontre et de convivialité ne sont pas si nombreux que l'on ne peut passer sous silence avec les Passeurs de Bougnettes le projet mené par Manu au café Jean Jaurès.



Un café culturel et populaire avec un accueil toujours attentif et des propositions de spectacle vivant, concerts, expositions, jeux de société, échecs ou encore diffusion de matchs.



Jeudi 24 janvier à partir de 21 heures, nous vous proposons une émission exceptionnelle en direct du café Jean Jaurès. Une heure de direct sur place avec Manu, Benoît qui se produit ce soir-là, et les amis qui seront sur place. Nous serons avec vous chers auditeurs au cœur de l'ambiance du lieu.



Benoît du collectif Coucibass mixera en début de soirée à partir de 20 heures et reprendra après l'émission à 22 heures, avec une diffusion en direct sur radiom.fr !



Un moment rare et exceptionnel pour les Passeurs de Bougnettes, puisque ce sera une première émission délocalisée, grâce aux moyens techniques de RADIOM et l'aide de Hoggins!.



Si vous n'êtes pas loin, le mieux est de nous rejoindre directement au café pour profiter et du spectacle et de l'émission et grignoter un morceau entre amis. Pour les autres, c'est sur radiom.fr à partir de 21 heures !



LeS B0ugn3TteS PoPuLAireS





Le lieu

La soirée

Plus d'infosCafé Jean Jaurès37, boulevard Georges Clémenceau81100 Castres