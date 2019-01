L'âme lunatique

Je vous avais fait découvrir le dernier album posthume d'Alain Bashung lorsqu'il était sorti (Let There Be Rock des 19 et 26 novembre ainsi que le 3 décembre 2018).



Lundi 21 novembre, je démarrerai en reprogrammant un titre de ce disque.



Parmi la série "en français" qui suivra, j'ai inséré quelques raretés. Qui a entendu parler de Dynastie Crisis ? des Roadrunners ? Noms anglais, paroles françaises.



Une première programmation pour Nino Ferrer.

Qui ne connaît pas "Le Sud" ?

C'est en écoutant le Best Of que j'ai été accroché par un instrumental de 6'40 qui pourrait se rapprocher du genre Rock Progressif...



Et cette fois, ce sont les Dogs qui assureront la transition vers l'anglais.



La petite perle de la soirée revient à Lunatic Soul. Un titre doux de plus de 12 minutes. Préparez les casques... D'autant plus que c'est Blackfield qui suivra...



On terminera avec... du Rock. Ça vous étonne ?



Je vous donne rendez-vous lundi soir 21 janvier, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !