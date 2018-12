Vers l'aval...

Aller-retour express à Castres ce week-end. Et malheureusement pas le temps de faire une petite visite au studiom (que je ne connais toujours pas !).



Pour ce lundi 3 décembre, nous nous laisserons porter par le courant qui nous permettra de mettre le cap sur trois titres phares de l'album posthume d'Alain Bashung.



Outre Alain Bashung, nous continuerons la découverte de l'album du groupe Toulousain Graines de Sel. À ce propos, nous sommes en train de finaliser la diffusion en direct d'un concert qu'ils viendront donner à Oloron juste avant les fêtes de Noël.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 3 décembre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM. Et je compte sur vous !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !