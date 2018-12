Waiting for Christmas... et Graines de Sel

Retour de weekend tardif. Je rédige ce court article pour vous présenter le Let There Be Rock du 17 décembre 2018.



Il s'agira du dernier direct de l'année 2018. En effet, les 24 et 31 décembre "tombent" un lundi. Nous vous proposerons des rediffusions de votre programme préféré.



Et dans ce " Waiting For Christmas " du lundi 17 décembre, Graines de sel pour démarrer, comme vous en avez pris l'habitude depuis quelques semaines.



En attendant samedi soir prochain. Comme vous le savez peut-être, il se produiront à Music'Oloron Skate Chope samedi 22 décembre 2018.



Cela fera l'objet d'un Let There Be Rock spécial avec la retransmission en direct du concert ainsi que l'interview des musiciens, entre 21h et 23h.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 17 décembre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !