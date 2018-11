L'indisponibilité d'un de nos systèmes de diffusion nous empêche de proposer la retransmission de Let There Be Rock ce lundi soir. Exceptionnellement, vous pouvez néanmoins retrouver l'émission directement sur le site de Radio Oloron

Même si vous n'êtes pas férus de musique, vous n'avez pas pu passer à côté de l'information. Tous les médias en parlent, et d'habitude, lorsque les médias en parlent trop, j'évite d'aborder le sujet.



Mais là, il s'agit d'Alain Bashung, icône de la chanson et du rock français.

Son album posthume En Amont est sorti officiellement le vendredi 23 novembre dernier.



Nous avions déjà diffusé un titre lundi dernier. "Elle me dit les mêmes mots" est le deuxième single extrait du dernier (oui, ce sera le dernier selon Chloé Mons, la veuve du chanteur) album de l'Artiste.



Ce lundi 26 novembre, nous vous ferons découvrir trois titres.



Nous resterons en France pour une partie du reste de la programmation : Charlélie Couture, encore une fois Graines de sel, le groupe Toulousain que nous apprécions beaucoup, Luke...



Je compte sur vous lundi soir 26 novembre, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !