Thierry Balin chez les Bougnettes : place au Jazz

Jeudi 14 janvier à partir de 21 heures, nous vous proposons de passer une heure avec le musicien Thierry Balin. Un moment rare et exceptionnel sur notre antenne des Passeurs de Bougnettes, spécialement pour vous, chers auditeurs.



Compositeur, bassiste, l'artiste tarnais, considéré comme un acteur majeur de la scène jazz, sera notre invité.



Thierry Balin c’est du jazz où la mélodie est mise en avant, avec des apports rythmiques des musiques du monde, des thèmes écrits avec des arrangements précis qui permettent en concert des improvisations où les musiciens peuvent exprimer leurs personnalités.



Après une année 2018 très riche qui l'a vu consacré avec son Thierry Balin Quartet lauréat du tremplin jazz de Sète en juillet dernier, et jouer en première partie de Chick Corea, l'artiste nous fait le grand bonheur de nous consacrer sa soirée.



2018 a vu également la sortie de son superbe album « Résilience », album sur lequel l'on retrouve le quartet : Thierry Serra à l'accordéon et bandonéon, Clément Griffault au piano et clavier, et Pierre Costes à la batterie. Thierry Balin à la basse bien sûr, en particulier la basse fretless.



Thierry Balin reviendra sur son parcours, son travail, et sans doute nous dira-t-il quelques mots sur ses projets pour 2019.



C'est jeudi soir, c'est à 21 heures, c'est en direct : cochez votre agenda, invitez des amis et branchez vous sur radiom.fr, en attendant de le retrouver en 2019 sur scène...



