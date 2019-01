Du sang neuf pour 2019

On profite toujours de la nouvelle année pour faire de belles promesses. Des promesses qui nous engagent, que l'on est bien décidés à tenir, à honorer. De vraies résolutions, au sens où l'on est bien résolus à ne pas faillir.



Cette année 2019 s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour RADIOM sur ses engagements, sur la volonté d'en faire toujours plus pour ses adhérents, pour ses auditeurs, avec ses partenaires... avec vous.



Depuis le dernier état des lieux (aviez-vous lu Rentrée 2018 : le bilan ?) il y a quelques mois, il est bon de faire un petit point d'étape, et de parler du futur. C'est un jour nouveau qui commence, une nouvelle aube avec ce démarrage de l'année 2019. Nous avons déjà entamé la saison 2018-2019 à RADIOM, et il reste encore de belles choses à (re)découvrir.





Autoradio, mon amour

Les fèves dans la galette

Le futur de RADIOM se dessine presque tous les soirs en relisant et réécoutant la prose des animateurs de la station, grâce à ces émissions qui œuvrent sans relâche pour contribuer à l'enrichissement des contenus. Des choses à voir, à découvrir, sur lesquelles agir et réagir, l'intégration de programmes, étudiants ou pas, dans la vie de la Cité, la communication sociale de proximité chère au CSA...Le CSA justement, auprès duquel nous attendons quelques développements, notamment suite au récent refus de nous accorder une autorisation d'émettre pour la saison en cours. Pas étonnant si l'on n'entend plus RADIOM sur les ondes FM depuis pas mal de temps maintenant, nous avons contesté cette décision mais les choses prennent du temps et il va falloir prendre son mal en patience. Bien évidemment, il reste toujours les programmes de RADIOM sur la webradio , et en podcasts pour les retardataires.Ces programmes s'enrichissent chaque mois, au gré des rencontres et des partenariats que nous nouons. Bien sûr, c'est à notre rythme, certains projets sont en dormance depuis (trop) longtemps, mais l'énergie des bénévoles permet d'en mener une bonne partie à bien.En guise de teasing, pêle-mêle, nous aurons donc dans les prochaines semaines et jusqu'à la fin de la saison : des concerts "à la maison" (aux Ateliers ) et en extérieur, des festivals, des événements culturels, petits ou grands, des collaborations, notamment avec les radios des villes voisines, des dégustations (nourriture pour le corps et pour l'esprit), une présence accrue sur le territoire mais aussi tout simplement dans le studiom, et encore plein d'autres choses que l'on n'ose pas dévoiler d'un millimètre de peur de tout faire foirer. On frôle la superstition.La dernière Assemblée Générale ayant permis quelques salvateurs coups de pouce, c'est également avec un Bureau tout frais et déterminé que le futur de l'Association Yeehaa se joue avec son beau projet RADIOM que vous aimez tant !Certaines pages se tournent pour dévoiler un nouveau roman d'aventures, nous en serons tous les heureux protagonistes.Aussi après cet état des lieux si vide tant il ne fait qu'effleurer chaque thème, mais aussi tellement rempli de promesses, c'est l'intégralité des animateurs de RADIOM, passés présents et futurs, qui s'allie à l'unisson pour vous souhaiter