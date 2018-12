Graines de Sel à Oloron

On les attendait.



Ils sont venus.



Et ils nous ont régalés les Graines de Sel !



Une musique festive et des thèmes d'actualité, graves ou douloureux.



Ce fut un vrai plaisir de les accueillir. Un moment fort de partage et de convivialité. Le podcast sera bientôt disponible pour (re)vivre ces moments.



Et aussi pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de Let There Be Rock en direct les lundis 24 et 31 décembre prochains.



Nous vous proposons de vous faire passer, pour chaque réveillon, une heure avec Pink Floyd et The Rolling Stones, rediffusions du 7 mai (Un peu de météo) et du 4 juin (Faute de Floyd, on passe aux Stones !) 2018.



Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et vous donne rendez-vous le 7 janvier prochain pour la première de l'année 2019.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !