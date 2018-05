Un peu de météo

Le ciel de ce lundi 7 mai 2018 au dessus de Let There Be Rock sera obscurci par quelques nuages en provenance d'Angleterre.



Et plus précisément de Londres.



Encore une bande originale signée Pink Floyd. A l'an -1 avant Dark Side .



Après une petite digression en lien avec le film de Barbet Schroeder (encore lui !) nous retournerons sur les nuages avec quelques groupes.



Jusqu'à ce qu'un certain Mick nous demande d'en descendre (de son nuage...)



Et pour terminer sur le nuage de tes cheveux, signé Fito & Fitipaldis. Nous en profiterons pour aborder leur concert de vendredi dernier à Bilbao.



Je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !