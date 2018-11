Near Death Experience, vous connaissez ?

Je ne parle pas de l'expérience en elle-même mais du groupe de Grunge psychédélique Rouennais Near Death Experience.



J'ai eu l'occasion de découvrir Near Death Experience en juillet dernier lors d'un set dans la région de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).



Leur jeunesse et leur maturité m'ont conduit à leur demander de présenter leur premier EP dans Let There Be Rock.



C'est ce qu'ils feront lundi 12 novembre lors d'une interview téléphonique.



Et pas plus tard que vendredi dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir Kevin, du groupe Graines de sel, dans le local de Radio Oloron.

Graines de sel est un groupe Toulousain de chansons/Rock français.

Album soigné, tant au niveau de sa confection que de sa présentation. Je vous en ferai découvrir un titre dans l'émission.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 30 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !