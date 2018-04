En musique on trouve plutôt des indications de mesure le plus souvent 4/4. Il arrive qu'on trouve assez régulièrement 6/8 ou 12/8 en ternaire.



8/8 est moins courant, d'autant que cela n'a rien à voir avec une indication de mesure mais en rapport avec un des albums que nous découvrons ce lundi 30 avril.



Un album de 8 titres qui contient au total 8 mesures (musicales !) de cuivres. Et quand je vous dis que ce sont les Rolling Stones, je ne peux pas passer à côté de la programmation de ce titre.



Et si je dis aussi Rolling Stones et Reggae, vous souriez, non ? Si vous avez du mal à me croire, soyez à l'écoute ce lundi 30 avril...



Nous continuerons avec le groupe Pink Floyd et leur album A Saucerful Of Secrets paru en l'an -5 avant Dark Side.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 30 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !