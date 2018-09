Macca, le retour

Le titre de cet article est pour le moins énigmatique.



Il s'agit d'un des surnoms (oui, il y en a d'autres, mais beaucoup moins usités) donné à l'un des membres du "Fab Four" (The Beatles).



La légende veut qu'il soit décédé et remplacé par un sosie. Je vous renvoie vers l'album Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band et la fameuse main au dessus de la tête de... Paul McCartney.



Macca nous gratifie de son 50ème album (18ème en studio), Egypt Station , sorti le 7 septembre dernier.



Ce qui nous donnera l'occasion de programmer également les trois autres membres, hors Beatles.



La diffusion d'un titre d'Uriah Heep la semaine dernière a été appréciée. Je vous propose de préparer vos casques pour un autre titre de 16 minutes, sorti en 1971.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 30 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Je compte sur vous !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !