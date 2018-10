Pour la Princesse

Ça gueule dans le poste. C'est brut, c'est viscéral au sens propre du terme : ça prend aux tripes. Ça râle, ça rage. C'est Princess Thailand qui monte et se montre... et qui sollicite l'aide de son public pour porter toujours plus loin l'ambitieux projet.



Souvenez-vous : on les suivait déjà dans Selecta in da Club en parallèle de Lombre et Fanel dans Absolument Inouïs !, nous voici à nouveau à leur poursuite. Il faut dire que ça gravite pas mal dans le paysage musical du coin, et Princess Thailand est de ceux qui s'exportent.



Forcément c'est du brutal, ça claque. À première vue, on est loin des productions léchées qui font le bonheur d'oreilles à la recherche d'une douceur métrée. Mais que l'on se détrompe : si la douceur elle-même n'est pas celle que l'on croit, le souci du détail est un point clé du travail des musiciens de Princess Thailand !



Et voilà qu'ils partent vers une toute nouvelle aventure : la production d'un premier album, dont la recette comprendra à n'en pas douter une bonne proportion de ces fameuses tripes précitées. Puisque c'est porteur et efficace, quoi de plus naturel que de demander de l'aide ? Ainsi se tournèrent-ils vers Ulule pour lancer leur campagne de financement participatif. L'idée était lancée, il n'y avait plus qu'à participer :



Participez au premier album de Princess Thailand !



Ainsi si vous vous retrouvez dans l'énergie de Princess Thailand, vous n'hésiterez pas une seconde pour soutenir la Princesse et son ambitieuse fougue ! Et si vous nous rejoignez seulement et découvrez l'univers du groupe, quoi de mieux que d'effleurer du bout des doigts la transmission d'énergie avec un clip ?







Preuve additionnelle de bon goût s'il en était besoin, nous rappelons au passage que les concerts en live sont assurés côté technique par Romain, fier et digne ingé son de beaucoup de concerts RADIOM comme Make Rock'n'Roll Great Again !, Petit Rock des peuples ou encore BANG ! ! Si ça c'est pas un gage !



Comme une bonne action dans ce monde empli de négligentes ignorances, élevez-vous au-dessus des masses avec Princess Thailand et leur nouvel album dont vous pouvez être productrice ou producteur !





