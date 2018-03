Le concert trimestriel nouveau est arrivé ! Prêts à tout défoncer, les artistes sont sur les dents, remontés à bloc. Prophétisé depuis quelques semaines déjà (relire Que demandait le peuple ?), le bourre-pif du vendredi 13 avril s'annonce mirifique. On y mêle tout ce qui se peut se faire d'énergique, à base de sueur, de guitares saturées, de houblon et de malt et — bien sûr — de jus de fruits et de lait (fraise).



Alors quoi ? Une nouvelle édition et on n'est pas prévenus ? C'est désormais chose faite, puisqu'il est obligatoire de réserver votre soirée du 13 avril aux Ateliers pour ce concert à trois pistes afin de célébrer le retour du printemps comme il se doit. La co-organisation qui va bien, c'est avec Les Ateliers, La Lune Derrière les Granges et RADIOM. Un trio à garder en tête !



La tradition du triptyque se perpétue encore pour cette date, et l'on commence tout naturellement par l'énergie revendicative de Krav Boca, savant mélange franco-grec, aux MCs dont le flow emprunte à la fougue d'un peuple qui en a gros. Nous, eux, tout le monde. C'est du vrai hip hop fait maison, une équipe qui déborde de la scène et te prendra aux tripes.







Le culte du oi! se rappelle à nous avec UNION JACK. Si vous n'avez pas encore révisé votre petit manuel de cockney, tout n'est pas perdu avec une séance de rattrapage punk en accéléré ! On pogote avant que le courant ne saute !







En guise de petite mise en bouche sucrée, c'est répondant au doux nom de Lait Fraise que la machine montera sur scène. Mais que l'on ne s'y méprenne pas : sous des airs d'innocence pré-sevrage se cache un trio qui en a sous la pédale (d'effets) pour un vide-garage décapant et énergique. Tout doit disparaître 1 !



Keep Your Fingers Out Of My Milk by Lait Fraise



Plus aucune excuse pour ne pas venir ce vendredi 13 avril aux Ateliers à partir de 20h pour une mémorable soirée ! Comme toujours, n'hésitez pas à prendre de l'avance pour vous assurer une place de choix :



Comme d'hab', c'est à base d'une participation aux frais de 5€ avec bar et restauration sur place que l'on vous attend.





Sauf vos tympans bien sûr, qui seront protégés grâce aux protections acoustiques que nous fournissons gratuitement pour petits et grands grâce à Octopus - ... et sur Facebook