Jeux vidéo rôlistes

Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans cette édition papier de What's The Game Today ? ! Ce soir, nous accueillons l'équipe de Roll The Dice ! Et nous allons profiter de leur expertise pour parler d'un sujet qui est commun à nos deux émissions : le jeu et plus particulièrement le jeu de rôle.



En effet, dans leur émission, et Alex n'ont pas vraiment le temps de nous parler pleinement de l'actualité rôliste, donc What's The Game Today ? est parfaite pour ça ! Ce soir, c'est donc sous le signe du dé de 20 que nous ferons notre émission, mais ne vous inquiétez pas : nous allons quand même parler de jeux vidéo, après tout c'est notre spécialité !



Donc rendez-vous ce soir à 20h pour une nouvelle émission de What's The Game Today ? !