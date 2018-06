Lune, c'est lundi soir !

Et oui, j'avais juste anticipé d'une semaine l'interview de Lune.



Je vous renvoie vers la lecture l'article que j'avais rédigé la semaine dernière : Lune sur Let There Be Rock.



Si tout va bien, ce lundi 18 juin, vers 20h30 nous aurons le plaisir d'accueillir Lune en direct téléphonique.



Et, en attendant ce moment, je vous propose de réparer un oubli de la série "Pink Floyd Collection".



Un long extrait de l'album Atom Heart Mother où se mêlent Rock psychédélique, progressif, instruments classiques et chœurs contemporains.



Pour le reste de la programmation (Alan Parsons Project, Barclay James Harvest...), je vous donne rendez-vous lundi soir 18 juin, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !