Lune sur Let There Be Rock

Ou plutôt Lune dans Let There Be Rock !



Car nous aurons le plaisir d'accueillir l'artiste Lune pour un entretien téléphonique.



C'est vers 20h30 qu'il nous présentera son dernier single et nous dévoilera certainement un peu plus du personnage photographié en (presque) ombre chinoise de son profil.



Quant à ce qui précédera, plutôt rock, Folk-rock avec deux titres "live" (je sais, je devrais en programmer plus souvent...)



Quant à ce qui suivra l'interview de Lune, plutôt Rock, français et "anglophone".



Et comme d'habitude, le titre hispanophone pour terminer.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 11 juin, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur Radio Oloron et sur RADIOM !