La rivière sans fin

La série Pink Floyd continue avec un focus sur le dernier album du groupe qui date de 2014.



The Endless River est un album à 90% instrumental et il s'en est fallu de peu qu'il le soit à 100% sans un revirement de dernière minute de David Gilmour .



Cet ultime disque se veut un hommage à leur claviériste Rick Wright .



Pas de Rolling Stones ce lundi 14 mai. Et oui, la parution en kiosque étant bi-mensuelle, ce sera pour la semaine prochaine...



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi 15 mai, à 20h sonnantes et trébuchantes, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !