Jeudi 31 mai nous recevons en direct « Les Gens du Village ».



Pour connaître un peu leur travail, les Passeurs de Bougnettes ont souhaité leur consacrer une émission et surtout, chers auditeurs, vous permettre de découvrir leur trajectoire et vous offrir le bonheur d'entendre quelques unes de leurs compositions en live à l'antenne.



Les Gens du Village est une formation composée de cinq musiciens. Un chanteur, Alain, un guitariste, Jean, un bassiste, Patrick, un batteur, Claudio et au piano/claviers Valérie.



Le groupe créé il y a maintenant une dizaine d'années a choisi son nom suite à des séances de répétition au village de Saint-Amans, d'où « Les Gens du Village » !



Les cinq talents sont issus d'horizons différents, chanson française, funk, blues, pop, jazz... et apportent ici chacun leur expérience singulière.



Au départ tourné vers le rock et le rock anglais, leur univers évolue avec bonheur vers la chanson française. Le groupe tourne depuis plusieurs années dans les bars et salles de la région.



Rendez-vous jeudi 31 mai à 21 heures en direct sur la TSF 89,7 FM ou sur radiom.fr !







