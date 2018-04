God of 20/20

Le cor retentit alors que le brouillard se lève, une tempête approche, le vent glacial se fait ressentir. Des voix s’élèvent pour chanter le nom de celui qui a vaincu les dieux : Kratos, le dieu de la guerre.



Comme vous l'avez compris, ce soir nous allons parler du tout nouveau jeu de la licence phare de Sony, le sobrement intitulé God of War ! Le jeu sort le 20 avril et pourtant il est déjà acclamé par la critique. 20/20, 10/10 les notes "parfaites" pleuvent et pourtant à What's The Game Today ?, nous restons perplexes. Un jeu mérite-t-il une note si haute ? Cela veut-il dire qu'il est parfait ?



Nous allons nous poser toutes ces questions ce soir en plus de l'actualité hebdomadaire, alors dégainez vos haches, rasez-vous le crâne et préparez-vous à un voyage au cœur de la mythologie nordique !



Ce soir à 20h dans What's The Game Today ? !