Ce lundi 13 novembre, je vous propose un Let There Be Rock pour lequel je me suis laissé porter par le "fil en aiguille" que j'ai l'habitude de pratiquer dans la composition de la liste de titres.



Sauf que, pour cette édition, j'ai trouvé que Bernard Lavilliers était bien esseulé au milieu de ces titres anglo-saxons qui font la plus grande partie de la programmation.



Alors je lui ai trouvé quelques camarades de jeu tels que Miossec, Pigalle, Wampas, VRP...



Je vous propose une première partie d'émission plutôt anglo-saxonne. Elle démarrera avec The Scills dont nous découvrirons le troisième titre extrait de leur deuxième album In Need Of Time .



Et une deuxième partie spécifiquement "Made in France", avec évidemment Bernard Lavilliers, dont nous continuons la découverte de son dernier album. S'y ajouteront les artistes cités plus haut ainsi que quelque autres...



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !