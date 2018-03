Le retour de la revanche

Non vous n'avez pas rêvé, What's The Game Today ? n'était pas présente la semaine dernière, la faute à des problèmes de dernière minute ! Mais ne vous inquiétez : pas tout est rentré dans l'ordre et l’émission revient plus forte que jamais !



Et au programme, de nombreuse choses à dire ! Entre tous les nouveaux jeux, les annonces ainsi que les autres news que nous n'avons pas pu vous communiquer la dernière fois, nous nous voyons obligé de rallonger le temps d'émission à deux heures !

Et en plus nous avons le plaisir d’accueillir un des membres fondateurs de l'agence E-sport Ohir (dont vous avez déjà entendu parler si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ;) ), qui va nous parler de son projet ainsi que des tournois à venir.



Et tout ça c'est ce soir dans What's The Game Today ? de 20h à 22h !