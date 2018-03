L'association Handicap Rêves et Liberté sera l'invitée des Passeurs de Bougnettes.



Et pour notre plus grand bonheur nous recevrons sa présidente Emilie Benazech qui est également l'une des fondatrices de la structure en 2000. Dix sept années déjà et dix sept années bien remplies.



Nous avions déjà reçu l'association pour vous la faire mieux connaître et présenter surtout ses actions il y a maintenant quatre ans (relire Des Rêves de Liberté et réécouter Passeurs de Bougnettes : Des Rêves de Liberté).



Il était important de leur redonner la parole aujourd'hui, pour faire le point sur la question du regard sur le handicap et surtout entendre et faire partager leur posture : inclusion plutôt qu'intégration...



Nous reviendrons sur le pôle de sports et loisirs inclusifs qui est porté par Handicap Rêves et Liberté. Ce pôle associatif veut permettre à toutes les personnes en situation de handicap d’accéder à des activités de sports et/ou de loisirs, si elles le désirent et de pouvoir partager des activités avec des amis, des collègues, de participer à des épreuves de sports et/ou de loisirs ouvertes à tous en accédant à de la location d'équipements adaptés à bas coût, accessible à tous.

(relire Des rêves de Sports et Loisirs inclusifs ! et réécouter Passeurs de Bougnettes : Des rêves de Sports et Loisirs inclusifs !).



Enfin cette belle association énergique développe depuis de nombreuses années des actions humanitaires : collectes et dons de matériel paramédical acheminé par camion, missions et envois réguliers de colis personnalisés (produits de soins) vers le Maroc, depuis 2003.



Lors de leur dernière mission, de l'émotion du voyage et des rencontres qu'il a généré est né un projet artistique et musical : Du son pour une cause : Mission HRL. Une riche compilation éclectique et riche de diversité qui rassemble 23 morceaux reggae, dub, dubstep, trap, ambient et techno.



Produit par un label associatif (After All Records) et téléchargeable pour un montant modique, les sommes apportées serviront à financer l'acheminement des matériels sur site. Il suffit pour cela de se rendre sur la page Bandcamp de After All System à l'adresse suivante : Du son pour une cause #1



Rendez vous à 21 heures précises !



LeS B0uGn3tteS RêV3useS







Plus d'informations :Maison des AssociationsPlace du 1mai81100 CastresLa compilation :