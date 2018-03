Time to mix drinks and change lives

C'est une bien triste soirée qui s'annonce, Good Vibrations et Je Cinéma tirent leur révérence ce soir, et ne seront pas présents pour vous dire au revoir. Ces émissions nous ont inspirés et sans elles nous ne serions pas là ce soir. Il est donc de notre devoir de leur rendre hommage.



Mais sur une note plus joyeuse, je vais vous parler ce soir d'un jeu du cœur que j'ai découvert cette semaine. Le très sympathique Red String Club de Game Maker Studio qui est édité par Devolver Digital ! Un jeu de bartending cyberpunk dans lequel vous incarnez un révolutionnaire du nom de Brandeis et son compagnon Donovan, barman et marchand d'information !

Mais nous vous parlerons aussi de toute l'actualité du monde vidéo ludique comme à notre habitude !



Alors nettoyez vos verres, débouchez le bourbon et rejoignez-nous ce soir pour une émission détente et Bar cyberpunk dans What's The Game Today ?