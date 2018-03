Opération FAN

Bonjours et bonsoir à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle édition de What's The Game Today ? où nous allons revenir rapidement sur le tournoi Overwatch !



En effet cette semaine, l'IUT de Castres accueille un gros événement (cf Emission spéciale Festival Des Arts Numériques !), le Festival des Art Numériques et nous recevrons nous aussi certains organisateurs d'ateliers aujourd'hui !



Mais nous allons aussi faire un point sur les différentes news, notamment la sortie de le nouvelle opération de Rainbow Six Siège ou encore les 20 ans de la licence Starcraft !



Donc rendez-vous ce soir à 20h pour What's The Game Today ? !