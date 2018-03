Emission spéciale Festival Des Arts Numériques !

Bonjour auditeurs et auditrices,



Ce soir sur RADIOM de 19h à 20h nous nous retrouvons pour une émission spéciale pour vous présenter le Festival des Arts Numériques édition 2018 de Castres : « 404 : MMI Not Found ».

De nombreux intervenants et organisateurs du festival sont attendus ! Au programme : présentation, explications et teasing...



Pour de plus amples précisions, retrouvez-nous à 19h pour une émission des plus spéciales.



Alors restez à l'écoute :)