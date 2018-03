IEM, sport et amour

C'est bientôt la St Valentin, les oiseaux chantent, le ciel est bleu et l'amour est dans l'air. En tout cas pas dans la réalité de What's The Game Today ?, sceptique que nous sommes, nous allons vous parler d'un tout autre sujet.



En effet, nous allons parler d'un tournoi bien particulier, les IEM, ou plutôt Antoine fameux animateur chez Le Tuesday Décalco Show, va nous en parler plus en détail. Suivi bien sûr des news et actualités de la semaine, mais cette fois-ci sans qui (on le rappelle) est en stage chez Ubisoft !



Alors soyez au rendez-vous ce soir à 22h sur radiom.fr pour What's The Game Today ?