Joyeux Cyber Noël !

Ho ho ho ! C'est bientôt Noël ! Et je suis sûr que vous avez tous hâte de partir en vacances pour voir vos cadeaux sous le sapin ! Et bien ça tombe bien parce-que à What's The Game Today ? on aime bien offrir et partager.



Et ce soir on va vous parler de toute les sorties de fin d'années dans la joie et la bonne humeur ! Toujours accompagnés d'invités plus beau les uns que les autres, nous vous parlerons des meilleurs jeux à offrir en ce début de période de fêtes.



Et comme c'est Noël, nous avons reçu un superbe générique du Sacha Noël que vous avez sûrement déjà entendu dans l'émission !



Rendez vous ce soir à 21h sur radiom.fr pour What's The Game Today ? !