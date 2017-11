Crossing Mania

C'est bon, le Black Friday est passé ! Et pendant que certains vidaient leur portefeuille pour acquérir le plus de jeux pendant les soldes, d'autres économisaient en jouant à des jeux mobiles sans dépenser un denier.



En effet, la semaine dernière nous avons pu assister à la sortie du dernier jeu mobile des écuries Nintendo. Car après Mario, c'est Animal Crossing qui s'installe dans nos smartphones, pour le plus grand plaisir des fans de la séries de jeux DS. Malheureusement n'y ayant jamais joué, je ne peux clairement pas vous en parler correctement. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu car ce soir nous accueillons une pléthore d'invités qui vont pouvoir vous parler du jeu plus en détails !



Et pour ceux qui ne sont pas fans de jeux mobiles, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas oubliés car nous parlerons aussi de ce que nous avons acquis pendant les soldes ainsi que des dernières news comme d'habitude !



Et tout ça c'est ce soir 22h comme toujours dans What's The Game Today ? sur radiom.fr !