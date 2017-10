Ça sent L'Entourloop au Bolegason

Une bonne soirée étudiante comme on les aime au Bolegason ! C'est bête à dire, mais on ne se rend pas compte que des dizaines de générations d'étudiants ont vécu des trucs assez dingues dans cette — désormais mythique — salle de concert à Castres. Fût-ce pour boire un coup, s'en mettre plein les oreilles ou pour pécho, c'est avec délectation que les anciens se souviennent qu'il y a toujours un truc à y faire.



Une habitude qu'il faut prendre, à commencer par ce concert de L'Entourloop et Percepolis ce jeudi soir au Bolegason ! Une bonne dose d'électro pour se mettre bien.





Gratuit pour les lycéens et les étudiants

L'Entourloop

Élevés en plein air et nourris au bon grain des sounds systems, Sir James et King Johnny sont les figures de proue du collectif : L’Entourloop. Beatmakers hors pair, aucun style n'arrête ces deux-là. Jonglant savamment entre hip-hop et reggae, ils secouent les scènes du monde entier. Au sein de leurs productions survitaminées, ils accueillent des featurings de choix avec des artistes comme Skarra Mucci, Jamalski, Youthstar ou encre Gavlyn. Aujourd'hui, les deux infatigables séniors débarquent avec leurs acolytes - le MC Troy Berkley et N’Zeng à la trompette - pour un live vibrant, un geyser d'énergie et de bons sons.

Percepolis

Ce trio toulousain revisite les codes du hip-hop en y mélangeant de l'electro, de la soul ou encore du jazz. Sur scène, l’intensité des mots se mélange aux compositions lyriques pour nous transporter dans un crescendo de pure émotion. Le cheminement de chaque pensée est posé sur une dialectique fine et le flow porte les textes sur une musicalité et une phonologie étudiées. Avec des instruments à cordes, de l'human beatbox et des samples pour écrin, la musique de Percepolis est un hip-hop libre, ancestral dans son rapport au rythme mais moderne dans son individualité affirmée et ses métissages... Un droit d’accès personnel et particulier à cet art populaire.

Une soirée étudiante sans gratuité, c'est comme une soirée intercorpo sans open bar : de plus en plus fréquent. Heureusement, il y en a qui se plient en quatre pour proposer des trucs où on n'a pas besoin de vendre un rein pour profiter d'une bon concert. Lo Bolegason a donc bossé avec le Syndicat Mixtepour proposer une soirée pour laquelle seuls les non étudiants devront s'acquitter de 10€ pour profiter de cesÉtudiants et lycéens, si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez vous inscrire impérativement pour pouvoir entrer gratuitement !Alors, à qui a-t-on affaire ?Évidemment,, on a besoin de tout savoir sur ce qui se passe, tout le temps.On se retrouve jeudi soir ?Plus d'infos :Le nom complet c'est Syndicat Mixte pour le Développement de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et du Transfert de Technologie du Sud du Tarn, mais on s'est dit qu'on pouvait vous épargner tout ça.