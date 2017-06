Entreprises, devenez mécènes !

Nous nous apprêtons dans quelques jours à célébrer un anniversaire plutôt sympa : le 4 juillet 2016, c'était un peu notre Independence Day 1 à nous, puisque nous avions la chance d'être reconnus par l'administration fiscale comme un organisme d'intérêt public (relire Réduisez vos impôts grâce à RADIOM !), ouvrant ainsi la possibilité à toute personne assujettie à l'impôt sur le revenu d'obtenir une réduction proportionnelle aux dons faits à Yeehaa, l'association qui chapeaute le projet RADIOM.



Mais saviez-vous que les entreprises peuvent également devenir mécènes et déduire 60% de leurs dons ? C'est la loi n°2003-709 du 1er août 2003 qui en définit les modalités précises, et c'est depuis peu que la première entreprise s'est portée en soutien de l'association grâce à cette possibilité.





Pourquoi devenir mécène ?

Un artifice en sursis ?

le marché publicitaire de sa zone de diffusion n'est intéressant ni pour RADIOM ni pour de potentiels annonceurs, et un acteur supplémentaire sur la zone serait mal vu par d'autres radios qui tirent leur fonctionnement de leurs revenus publicitaires

la complexité de gestion de campagnes publicitaires, de ciblage, de démarchage commercial et de prospection... sont aux antipodes de ce que souhaite faire l'équipe de RADIOM de son temps. C'est mieux de faire de la radio !

les auditeurs de RADIOM manifestent régulièrement leur satisfaction d'une programmation libre de tout tunnel publicitaire, une programmation qui "laisse tranquilles" nos petites oreilles trop souvent sollicitées par de la literie bon marché ou le prix au kilo de la côtelette de porc

L'avantage fiscal que l'État français apporte aux mécènes est bien sûr un argument de poids : en donnant à Yeehaapour soutenir ses actions et ses démarches, une entreprise mécène obtient en retour un reçu fiscalqui lui permet d'alléger substantiellement son imposition :(dans la limite de 5‰ de son chiffre d'affaires hors taxes)sur le revenu ou sur les sociétés. C'est bon pour tout le monde !Également, en soutenant le projet RADIOM de l'association Yeehaa, une entreprise mécène montre son engagement dans un beau projet culturel qui participe au développement du bassin d'agglomération de Castres-Mazamet. Elle se voit également "citée au générique" sur la page partenaires du site web de RADIOM.Il n'est pas rare de constater que les structures associatives peinent de plus en plus à (sur)vivre face à une baisse constante d'aides de la part d'un État qui se désengage doucement dans une fonte sans fin des dotations aux collectivités, ces dernières ayant de plus en plus de difficultés à abonder pour toutes les structures demandeuses (relire Sur le plateau, la radio ! ). Cette fuite en avant est une catastrophe pour un territoire qui doit en partie sa vitalité à ses structures associatives, mais qui ne peut ou ne veut plus les soutenir.Aussi pour une structure associative comme Yeehaa et son projet RADIOM, face aux difficultés exprimées par les organismes de financement "habituels" à répondre à une demande toujours aussi vive, est-il opportun de s'organiser et de diversifier ses sources de financement. Le mécénat d'entreprise en fait partie.RADIOM s'est toujours refusée à proposer à l'antenne de la publicité commerciale, pour plusieurs raisons :Alors quoi ? Quelle est la différence ? Le mécénat n'est pas de la publicité, ce n'est pas non plus du sponsoring, et des règles strictes l'encadrent afin de ne pas tomber dans ce cas très différent.RADIOM a donc fait le choix du mécénat, artifice légal qui permet néanmoins à l'État, bien que de moins en moins présent par le biais de subventions directes aux projets culturels, de financer indirectement des associations qui ont obtenu ce fameux sésame en encourageant le don privé, qu'il s'agisse de particuliers assujettis à l'Impôt sur le Revenu ou d'entreprises souhaitant défiscaliser leurs dons.Ce n'est qu'en diversifiant au maximum nos sources de revenus que nous parviendrons à asseoir une pérennité du projet, et c'est en incitant les entreprises à nous aider par le biais du mécénat que nous y parviendrons.Vous souhaitez être mécène de Yeehaa et soutenir le projet RADIOM, ou tout simplement obtenir davantage d'informations sur les possibilités qu'ouvre le mécénat ? Contactez RADIOM au plus vite !Toutes nos coordonnées sont sur la page contact du site, il ne nous manque que le pigeon voyageur !En espérant pouvoir vous compter très bientôt parmi nos mécènes, généreux donateurs en soutien au projet !Plus d'infos : Independence Day a quand même salement vieillile guide juridique du mécénat