Pour continuer d'écouter RADIOM, adhérez !

Sisyphe doit bien se marrer avec son caillou quand il nous voit chouiner chaque année à la même période. Eh ouais, comme un éternel recommencement, nous voici réduits à demander notre pitance, enfin presque. Car avec cette rentrée, qui dit nouvelle saison dit nouvelles cotisations !



Il ne vous a sûrement pas échappé que RADIOM reprend le flambeau depuis le début du mois. Doucement mais sûrement, les émissions de l'année dernière remettent le couvert, et de nouvelles voient le jour. Une grande partie de la grille des programmes reste encore à pourvoir, mais c'est un début prometteur.



Bien sûr, en tant que radio associative, RADIOM demande à ses animateurs bénévoles de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 20€ pour réaliser leurs émissions. Quand on y pense, même avec une vingtaine d'animateurs (et ce chiffre grossit chaque semaine), tout cela reste assez peu. On avait déjà rapidement abordé le fonctionnement associatif auparavant (ici : Samedi, on se réunit !), mais il est bon d'en remettre une couche.



L'association Yeehaa, qui soutient et développe le projet RADIOM depuis 2007, fonctionne comme toute association : avec des aides de ses partenaires institutionnels et privés (les entreprises s'y mettent, pourquoi pas la vôtre ? Entreprises, devenez mécènes !), mais aussi avec les cotisations de ses adhérents.



Or, bien que RADIOM ait pour mission première la communication étudiante dans la belle ville de Castres, les adhésions sont ouvertes à tous ! Étudiants, parents, amis, frangins, profs, auditeurs forcenés ou occasionnels, simples soutiens ponctuels... tout y passe !





Pourquoi adhérer ?

C'est vrai ça : à quoi bon ? Concrètement, une adhésion sert à payer toutes les charges de l'association liées au fonctionnement de la radio, lui permettant également de couvrir de dégager de mini-budgets pour couvrir des événements extérieurs et... c'est tout. Les assurances, les loyers, l'électricité, la SACEM lors des périodes d'émission en FM, le remplacement de matériel défectueux... tout ça dans une adhésion à 20€ annuels.Mais devenir adhérent donne également un droit au pouvoir incomparable :, et bien d'autres choses.Adhérer à Yeehaa pour soutenir RADIOM, c'est égalementde média local qui se développe, c'est encourager les initiatives culturelles et associatives, la promotion des talents musicaux, d'art dramatique, ou d'autres qu'il reste à inventer à la radio...Les adhésions sont(lire : Réduisez vos impôts grâce à RADIOM ! ), à hauteur de 66%. Avec une adhésion ou un don,En quelques clics, vous pouvez adhérer pour construire avec nous une radio qui correspond à vos valeurs en soutenant ce projet une année encore !N'oubliez pas,