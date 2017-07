Les liens ont été rétablis et tout fonctionne de manière nominale. Nous allons mettre en place quelques garde-fous afin d'éviter que cela ne se reproduise.

Ce samedi 29 juillet depuis 9h30 environ, un incident technique empêche RADIOM de proposer certains de ses services et contenus habituels.



Les équipes sont à pied d'œuvre pour identifier et solutionner le problème, il n'y a pas de date de résolution estimée pour le moment.



Il s'agit d'un nœud de concentration du réseau privé virtuel que RADIOM utilise pour communiquer entre le studio et les serveurs de contenu qui a rencontré un problème lors de son redémarrage de routine.



En attendant que les choses reviennent à la normale, n'oubliez pas que l'été est propice à la révision de podcasts des émissions passées (ou celles, toutes fraîches, qui viennent juste de voir le jour comme Habile, Bill !) ! N'hésitez pas à faire un tour dans les archives du site, sonores ou visuelles avec de veilles photos ou vidéos !



... et pour éviter que de bêtes désagréments n'arrivent à nouveau par manque de moyens à RADIOM, Entreprises, devenez mécènes !