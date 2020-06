Tester les piles avec la langue

Ça nous est arrivé à plusieurs reprises, et ça recommence. Rien de grave, sinon un studiom qui refroidit par manque de courant électrique. Et sans courant électrique, pas d'émission, même en rediffusion.



Alors qu'on se prépare tout doucement à une reprise de nos programmes en live au studiom dans le respect des mesures de distanciation physique, on se souvient avec émotion d'épisodes comme Changer les piles ou Gimme some juice ! qui forgèrent notre savoir-faire... afin que l'Histoire se répète.



Rebelote pour cette fois, on attendra patiemment le retour du courant pour tout remettre en état. Une chose est sûre : pas de Roll The Dice (aujourd'hui à 19:00) ni de Passeurs de Bougnettes (aujourd'hui à 21:00).



Wait and see !