Contretemps du mardi

C'est par un laconique communiqué que RADIOM, par la voix des machines hébergées dans le studiom, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi (aux alentours de 2h) une grève reconductible. Les raisons de la colère sont floues, et les revendications manquent de clarté. La cause la plus probable reste néanmoins la fatigue accumulée depuis des mois avec un fonctionnement sans aucune interruption.



Le cœur du système du studiom, nommé Yomama affichait il y a quelques jours un uptime (temps d'activité depuis le dernier redémarrage) de 370 jours. Un sacerdoce forcé, la panne n'étant pas une option pour cette guerrière tapie dans l'ombre.





Quelles conséquences ?

Le battement d'ailes du papillon

À l'heure où ces lignes sont écrites, la diffusion de la playlist de la journée et celle d'au moins deux émissions sont compromises : Hiza Zen et Tu t'es vu quand tabou ? . Nous mettons tout en œuvre pour assurer le rétablissement du service dans les plus brefs délais, mais le principe de réalité semble jouer contre nous.Contrairement à une panne plus ancienne (lire Le feuilleton technique ) durant laquelle une partie non négligeable des données avait été perdue, ici une fulgurance prémonitoire nous avait incités il y a quelques jours à effectuer des sauvegardes complètes. Ainsi, si perte de données il y a (ce qui n'est pour l'instant absolument pas avéré), leur restauration devrait se dérouler sans trop de problème.La cause exacte de la panne n'est pas encore connue, et c'est à partir de sa détermination que les choses pourront avancer. Peut-être faudra-t-il acheter du nouveau matériel, peut-être une simple réinstallation d'un système très vieillissant sera suffisante. C'est le diagnostic qui va prendre le plus de temps.Alors comme toujours : restez alertes, et surveillez les annonces !