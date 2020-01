Gimme some juice !

Plus de jus, plus de courant, les électrons ne se déplacent plus. Depuis 14:15 ce jour, une panne électrique impacte le studiom. Les braves petites batteries ont pris le relais pour alimenter l'intégralité des machines pendant plus d'une heure, mais ont dû déclarer forfait.



En attendant, la playlist de la journée est stoppée, et la tenue des émissions en direct de la soirée est potentiellement compromise, c'est notamment le cas pour Roll The Dice.



Affaire à suivre.