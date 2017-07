Où l'on parle du "Hondarribia Blues Festival"

La dernière de cette dixième saison de Let There Be Rock (et première à Radio Oloron) sera BLUES.

Pour celles et ceux qui ne sont pas très loin, Hondarribia propose un festival de Blues gratuit, avec des "pointures" internationales, entre le jeudi 13 juillet et le dimanche 16 juillet.



Tout d'abord, un peu de géographie. Hondarribia, c'est le nom basque, Fuenterrabía le nom espagnol et peut-être connaissez-vous cette ville par son son français : Fontarrabie.



Cette commune d'un peu moins de 17000 habitants (l'hiver, parce que l'été, je ne vous en parle même pas !), se situe en face d'Hendaye, de l'autre côté de la Bidasoa (qui marque la frontière entre la France et l'Espagne).



Deux manière d'y accéder :

1. en voiture. Suivre la direction de l'aéroport. Avantage : vous êtes autonomes. Difficulté : pouvoir trouver une place pour stationner...

2. avec la navette bateau. Vous la prenez au port de plaisance de Hendaye et vous serez "déposés" au pied de la scène principale de Benta.

Avantage : vous êtes dans le festival immédiatement. Difficulté : vous aurez peut-être à faire quelques dizaines de minutes de queue pour prendre le bateau, en fonction de l'heure.



Pour le programme :

Jeudi 13/07 : Ce sont les Belceblues, groupe de Blues basque, qui ouvrent à 21h30. Puis Zac Harmon à 22h30 et Stars From The Commitments à minuit.



Sans nous arrêter sur toute la programmation du festival (nous reprendrons tout cela dans l'émission du lundi 10 juillet), voici les têtes d'affiches à ne pas manquer.



Vendredi 14/07

20h plaza de arma (petit place rectangulaire dans le centre ancien de Hondarribia, endroit très sympa, proximité avec les artistes pendant et après le concert) : JW-Jones. Si vous le ratez le jeudi, il sera sur la scène principale de Benta le lendemain à 22h30 avec Charly Baty.

A 22h30, Kenny Neal.



samedi 15/07

20h, plaza de arma, Headline Blues Band.

Et à minuit, on s'éloigne un peu du Blues avec quelques anciens compagnons de James Brown et le The JB’s James Brown Original Band.



Dimanche 16/07

C'est le Headline Blues Band qui clôturera cette 12ème édition du festival à 22h avant une Jam session à 23h dont je suis curieux de voir ce que ça va donner !



Une incertitude cependant, la météo... En l'état actuel des prévisions, aucune pluie n'est prévue en soirée mais vous pourrez affiner en suivant ce lien météo Hondarribia



Donc, une programmation dédiée au Hondarribia Blues Festival ce lundi 10 juillet, vous l'aurez compris !



Vive le Rock (et le BLUES), sur RADIOM et sur RADIO OLORON !