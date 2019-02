Après le Blues...

Lundi dernier je vous avais préparé une heure de Blues (Un petit coup de Blues).



Ce lundi 4 février je vous propose, tout au long de cette heure que nous passerons ensemble, de "glisser" tranquillement du Folk rock (en début d'heure) vers le Soft rock.



Pour en arriver au Rock en fin de programme.



Allez, quelques noms pour vous allécher un peu : Jackson Browne pour démarrer.



Et aussi Linda Ronstadt, 10 CC, Doobie Brothers...



Ou encore E.L.O., Boston...



Et je vous propose de découvrir le reste de la programmation, lundi 4 février, dès 20h sur Rradio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !