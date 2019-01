Un petit coup de Blues

ça ne fait pas de mal, de temps en temps.



Lorsque je regarde les listes des titres programmés, je me rends compte que cela fait six mois que nous n'avions pas eu une petit séquence de Blues dans Let There Be Rock.



Vous savez ainsi comment va débuter le programme du lundi 28 janvier 2019.



Et si vous êtes curieux de savoir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 28 janvier, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !