Un titre un peu contradictoire si l'on s'en tient uniquement à l'aspect familier du terme litanie : "Énumération longue et ennuyeuse".







Descending the cold steps of the institution for the politically insane

Never to be seen again

Saying farewell to daylight

From henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw

InFinite

C'est ainsi que débute le dernier opus de(et Let There Be Rock de ce lundi 22 mai 2017) avec la chanson "" qui ouvre ultime album ". Une courte litanie d'une trentaine de secondes avant que le Rock soit !Un départ dont je ne voudrais pas qu'il passe inaperçu, c'est celui deD'abord batteur puis guitariste chanteur du groupepuis deavant d'entamer une carrière solo et de reformeren 2012,s'est, selon les premiers éléments, donné la mort le 17 mai dernier.Nous programmerons ce lundi soir un titre depuis deet un titre en solo.Nous continuons la découverte du dernier EP du groupe Normcore puis amorcerons un virage vers le Métal avec, et en remontant le temps(le vinyle) etSans oublier un titre de 8mn30 desqui contient un solo de batterie de 5mn ! (à vos casques !)Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON