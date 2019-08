On va funker !

Si vous pensiez déprimer dans votre coin à l'approche de la rentrée, on va vous arrêter tout de suite : les jours qui raccourcissent, les températures qui s'adoucissent, les hordes d'acheteurs de fournitures scolaires en plein mois d'août dans les supermarchés... oui, ça a quelque chose de déprimant. Mais loin de nous laisser abattre, nous avons la solution.



Car force est de constater que la vie manque foncièrement de funk. Dans un rapport publié il y a quelques jours, l'OMS déplore que les Apports Journaliers en Funk (AJF) sont bien en-deçà des recommandations. Vous le savez sans doute : adeptes de votre bien-être en toutes circonstances, nous ne pouvions vous laisser sur le carreau, et pour l'occasion, nous avons obtenu une dérogation qui nous permet de délivrer une ordonnance, et vous prescrire à remède.



Attention, la dose est forte, c'est en une seule prise, et les effets secondaires sont nombreux et plutôt funky, mais on reste à la confluence des médecines douce, chinoise, africaine, traditionnelle bulgare, animiste tarnaise, avec une pointe de chirurgie spatiale, sans oublier la naturopathie à base de good vibes, ingrédient essentiel pour que le mélange prenne.





Goût et application

Après quelques jours de levage, dans une étrange gestation pleine de bulles, de plis et de remous, la chose est enfin là :, le seul et unique rendez-vous à ne surtout pas manquer,La belle programmation de la soirée sort tout droit de l'esprit frappeur sous la coupe afro afro duquel on aime bien se réfugier quand il fait moche., en recommandations pointues et documentées, a peaufiné le line up de cette soirée avec goût et application., les "musiciens d'ici portant une voix venue d'ailleurs" comme ils aiment à le rappeler, mélangent les influences sans se perdre, métissent les genres sans se disperser. C'est vivant, flamboyant, c'est une montée progressive mais sûre vers la Funk de la soirée ! déjà connus des services de pol... RADIOM , après avoir sévi tout autour, viennentjouer chez nous ! Ça va claquer fort en rythme, remonter des profondeurs de l'Histoire de la Funk, revisiter ses origines et la transformer à base de Soul Music sous la boule à facettes !, en noms de scène mystérieux, cachent une partie immergée de l'iceberg qui n'a rien de froid. Sur des platines chaudes comme la braise, ils sauront rendre l'ambiance plus brûlante qu'un réchauffement climatique !Et bien entendu, c'est dans ce bel écrin des, antre étrange qui crie son âme en pleine startup nation rampante, que nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée en plein esprit, pour faire communier le cadre supérieur, la ménagère de plus de cinquante ans et l'étudiant fauché !La participation aux frais est de 5€ , et les Ateliers proposent bien sûr leur bar et une petite restauration afin de ne pas oublier les ventres en remplissant les cœurs !En savoir plus : « Funk You #3 » sur Facebook pour inviter tous vos potes