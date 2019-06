La Recycle

Après quelques semaines d'absence, les Passeurs de Bougnettes reprennent le chemin du studiom pour une émission dédiée à La Recyclerie des Ateliers.

Vous avez certainement eu vent de ces drôles de personnages qui donnent une seconde vie aux objets que nous ne voulons plus. Si si ! Eh bien ils sont avec nous ce jeudi 6 juin à partir de 21h.

Nous aurons donc le plaisir de recevoir July, Anthony, Marcin et Jean-Luc.



À eux quatre, ils font vivre et revivre non pas seulement les objets, mais aussi les envies et les rêves pour certains.

Un véritable pôle conçu autour de l'action solidaire, dans le domaine de l'ébénisterie, les vélos , l'ameublement, le déménagement solidaire, mais surtout autour de personnes engagées et motivées, qui ont toutes en tête le bien vivre-ensemble et le partage.



Ça nous promet une très belle émission, mais aussi une excellente soirée avec aux Ateliers les burgers paysans sur un DJ set de Coucibass !



Posez ce que vous êtes entrain de faire et venez partager cette soirée chaleureuse avec nous !



ReCYclaGE dE la BOUgNeTte





Plus d'infos :