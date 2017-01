RADIOM ouvre le recrutement !

Ce serait faillir à la Tradition que de ne pas souhaiter une bonne année 2017 à tous les auditeurs, amis et soutiens de RADIOM, ces derniers s'étant largement illustrés par leur générosité lorsqu'il a été question de mettre la main à la pâte sur ce nouveau studiom tout neuf. Aussi évitons l'écueil et collons dès lors à ladite Tradition : nos meilleurs vœux vous accompagnent pour une nouvelle année sous le signe du renouveau.



Et en guise de renouveau, ça serait pas mal de s'y mettre pour de bon avec RADIOM, non ? Après avoir promis à qui mieux-mieux que ça y est, c'est bon, c'est pour demain, enfin peut-être après-demain, on va reprendre les émissions... il nous aura fallu quelques mois de travaux, de réglages, de finitions.



Mais nous y voilà : le déménagement d'une partie du studiom originel situé à Saïx est effectif (lire La migration). En cours de nettoyage et de remise en état, ce dernier reste en standby. Y subsistera de quoi réaliser des émissions dans un cadre un peu particulier, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.



Dans tous les cas, après une pause aussi longue dans les émissions vient le temps de la reprise des activités, quelque soit le lieu où se déroule le péché. Cet endroit de vice, de luxure, de stupre et de dépravation que l'on nomme toujours le studiom où qu'il se trouve.



Et c'est dans ce théâtre des opérations que nous nous préparons à accueillir les nouvelles recrues pour cette nouvelle saison (un peu raccourcie, un peu bancales, certes. Mais une saison quand même !).





Un projet d'émission









Alors en quoi exactement consiste le recrutement chez RADIOM ? C'est très simple !Tout d'abord, rappelons une règle très simple concernant l'équipe de RADIOM, passée, présente et future, comme nous l'indique ce cher Jean-Norbert :Car oui, c'est bien dans ce cadre jeune et dynamique que vous allez pouvoir travailler. Enfin... avec lui, et pas forcément à l'intérieur de son petit être fragile, quoique l'usage que vous en ferez ne nous regarde que très peu.Les choses étant posées, continuons notre exposé des faits.Un projet d'émission consiste donc bien sûr en une idée de base, celle de laquelle tout est parti : causer dans le poste et apporter à la populace qui se délecte de ces douces paroles quelque chose de nouveau, d'inattendu et – pourquoi pas ? – de frais.La fraîcheur, c'est un concept tout relatif. Ce qui l'est pour les uns le sera probablement un peu moins pour les autres. Qu'importe ! Il faut se lancer et proposer ! Une émission, c'est déjà, au choix : un programme musical, des discussions, des réflexions, du dialogue, des découvertes... et sûrement à venir des choses auxquelles personne n'a encore pensé.D'ailleurs, Le Local à Bohème a déjà entamé son grand retour, avec une émission enregistrée dans les locaux de Radio Albigés et diffusée le jeudi soir sur RADIOM (lire : Juan García "The Godfather" ).Pourquoi ne pas commencer à produire son émission sur RADIOM ?Les inscriptions et prises de contact sont ouvertes : il ne reste plus qu'à envoyer un petit message à RADIOM pour se positionner, ou tout simplement obtenir des informations sur les possibilités qu'offrent un micro, un casque et une chaise, confortablement installé dans le studiom tout neuf.C'est le moment ou jamais de mettre à profit les bonnes résolutions de 2017 !