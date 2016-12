Juan García "The Godfather"

Le Local à Bohème fait son grand retour !



Le premier artiste que nous accueillons et qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette saison 4 dans Le Local à Bohème n'est autre que Juan García Ríos. Notre ami qui était déjà venu dans la première saison pour parler de son projet, El cante de la Naranja.



Aujourd'hui, El cante n'est plus un projet mais un véritable spectacle mêlant musique danse chant et amour.



Juan nous présentera le premier des trois opus du cycle de Gamarà.





Dans cette fresque épique, sous forme de portraits de personnages, nous nous plongeons à la fin du IIIe millénaire av J.-C., au sud de la péninsule ibérique.

Le royaume de Gamarà vit son apogée. La reine Luz administre la cité depuis le départ du roi Luca.

Leur fille "Princesse" a pris l'habitude de retrouver un étrange personnage sur la colline interdite.

Mais alors qu'elle y attend son ami, elle va être témoin d'une incroyable naissance.



Une nature magique va décider de s'offrir à elle, bouleversant à jamais le destin du royaume...







Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 3 janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albiges.



Pour les fidèles de notre belle radio active la rediff sera le jeudi 5 janvier de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...