À Castres, les Primeurs !

Fin octobre, c'est surtout la saison de la betterave, du chou, et des potirons. C'est pour RADIOM synonyme d'une reprise tant attendue (lire La migration), mais c'est surtout pour Lo Bolegason l'aboutissement de longs mois de préparation : les Primeurs de Castres remettent le couvert pour leur deuxième année !



Fier rejeton des désormais solides Primeurs de Massy (relire Il est beau, mon festival, il est beau !), le festival des Primeurs de Castres parcourt son chemin et se développe cette année encore avec une riche programmation !



Voici donc une grosse page pleine de vidéos pour tenter de saisir au mieux le contenu de ces trois jours un peu fous au sein du Bolegason, sur deux scènes. Quinze groupes se succèdent ainsi jusqu'au milieu de la nuit et c'est en recopiant bêtement les descriptifs des groupes que nous livrons ici un aperçu.





Jeudi 27 octobre

Awa Ly

D'origine Sénégalaise, née en France et vivant en Italie, la chanteuse Awa Ly est une définition vivante du multiculturalisme. Naviguant harmonieusement entre jazz et folk américains, pop européenne et racines africaines, sa musique témoigne avec classe de la nécessaire abolition des frontières. Awa libre comme l’air.



Grand Blanc

Un rock synthétique et sulfureux, héritier de Joy Division comme de Bashung mais qui ne fait pas que regarder dans le rétroviseur. Deux voix fiévreuses et hantées, une poésie qui vient des tripes, une noirceur générationnelle. Blackout.



Orkestra Mendoza

Mené par le multi-instrumentiste du groupe Calexico, Sergio Mendoza, l'Orkesta Mendoza revisite mambo, cumbia, merengue, mariachis et autres joyeusetés latino-américaines avec une touche de psychédélisme et de surf rock. Aller-retour Tucson – Mexico, Mendoza le conquistador...



Las Aves

Ex-Dodoz et punk rockeurs, les Las Aves se réinventent en fers de lance d'une pop moderne, lorgnant vers le hip hop ou le r'n'b. Une musique plus futuriste, arrangée, électronique mais qui n’oublie pas son passé rock, surtout sur scène. Quand on vous dit que les jeunes, ils n'ont plus de barrières. Des oiseaux sans cage.



Sages Comme des Sauvages

Duo franco-américano-greco-corso-bruxellois, les Sages ont emmené sur leur île déserte bouzouki, cavaquinho brésilien, tambourin grec, violon, guitare et percussion réunionnaise. Ils s'y inventent des folklores imaginaires entre maloya, calypso, rebetiko et chanson canaille. Vendredi ou la vie sauvage.



Vendredi 28 octobre

Broken Back

Mélodies entêtantes, rythmiques électroniques sautillantes et insouciantes, les compositions de ce jeune Breton s’offrent en miroir à une génération qui piétine allègrement les frontières. Si une pointe de tristesse affleure par moments, elle ne fait pas long feu devant l’optimisme résolu de ses chansons. Back to happiness !



Rocky

Des nordistes (de France) qui fantasment un autre Nord (celui de l'Angleterre), bizarrement ça donne une grosse machine à danser, portée par une voix sensuelle. Entre new-wave canaille, house pétaradante, reggae numérique et soul sous tranxen, les Rocky sont cool, sexy et gagnent toujours avant le terme. Rocky Balboa.



Le Vasco

R'n'b vaporeux, pop mutante, rock synthétique, hip hop défoncé aux tranquillisants, il y a un peu de tout ça dans cette musique. C'est difficile à décrire mais ça fait du bien à l’écoute. En tout cas, il y a chez Louise et ses garçons l’obsession d’explorer de nouveaux territoires musicaux. Vasco de Gama.



Acid Arab

Réunis par une passion commune pour la techno et les musiques maghrébines et moyen-orientales, les deux Acid Arab ont câblé toute la Méditerranée et réchauffent la froideur apparente de l'acid house à la puissance émotionnelle et dramatique de l’orient. Téléphone arabe.



The Angelcy

Menée par la voix et le talent bohème de son chef de bande, le délicieux Rotem Bar Or, la tribu The Angelcy enrichit son folk-blues de couleurs lui faisant côtoyer une véritable et élégante expressivité méditerranéenne ainsi la triste et joyeuse dynamique du klezmer. Mi ange, mi démon.



Samedi 29 octobre

Radio Elvis

Mêlant rock lettré et chanson à texte, Radio Elvis s'est imposé en deux EP comme le chef de meute de cette jeune scène hexagonale qui fait sans tabou ni fausse modestie du français la nouvelle langue du rock. Avec Les conquêtes, sa poésie brute sur fond de mélodies têtues fait mouche. Elvis the King... of France.



Papooz

Amateurs des Beach Boys, des Beatles et de ce tout ce que la pop anglo-saxonne compte de mélodistes brillants, les Papooz nous en livrent une version 2.0 et branchée, au déhanché funky et tranquillement salace, pleine de soleil et gentiment psychotrope... Des Papooz qui ont trop fumé le calumet de la paix.



Samba de la Muerte

Au commencement était la folk, puis le jeune caennais a mis des lunettes pour enfin voir le soleil. La lumière fut, et avec elle, toutes ces couleurs qui composent désormais sa musique. En anglais et en français, il y a de l’Orient, de l’Occident, de l’Afrique, du synthétique, de l’organique, de l'électrique, des caresses et du venin... Plus de samba que de muerte en définitive.



The Dizzy Brains

Look j'm'en foutiste, riffs acérés, rock'n'roll débridé, diatribes incendiaires sur la société et ses élites, les Dizzy Brains pourraient sortir de n'importe quelle cave de Leeds ou de Poitiers. Sauf que la leur, elle est située à Tana, la capitale de Madagascar, un pays où le rock n’est pas encore tout à fait vivant. Brain dead.



Le Common Diamond

S'il y a une connexion directe entre les rêveries interstellaires de l'enfance, les couleurs des films Super-8 tournés sur une plage et la pop de club des années 80, Le Common Diamond l'a découverte. Une musique rêveuse et éternellement adolescente, propice aux grands espaces comme aux univers plus feutrés. Diamants sur canapé.



La fin de semaine approche, mais pas encore tout-à-fait. Le jeudi soir est synonyme de sortie, et ça tombe plutôt bien car lorsqu'on s'ennuie à Castres le soir, on est bien contents de tomber sur un festival doux et soigné. Premier jour.Véritable libération hebdomadaire, le vendredi soir nous rappelle à nos frasques de la veille, et à la promesse d'un week-end actif. On reste sur la lancée du jeudi pour anticiper le mal aux cheveux de demain matin. Saine prévoyance.Pour les plus chanceux, la journée aura été l'occasion de récupérer des impacts sonores de la veille. D'autres cuvent leur fatigue accumulée derrière un comptoir ou un bureau, mais le samedi soir, c'est sûr : c'est quartier libre pour tout le monde. Les derniers groupes de la programmation sauront vous faire oublier ces tracas. Délicate attention.Plus d'infos :- Le site web des Primeurs de Castres